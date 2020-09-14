دوما: “سبعة أسابيع من التربص غير كافية”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما، عن التحضيرات الصيفية لفريقه، مؤكدا حسب خبرته، أن الفترة المحدد بـ8 أسابيع غير كافية.

وصرح دوما، للموقع الرسمي لشباب بلوزداد: “في المواسم العادية، نحتاج خمسة أسابيع لضمان تحضيرات في المستوى، مع منح بعض أيام الراحة للاعبين”.

وأضاف: “بالنظر للوضع الحالي، بتوقف البطولة منذ شهر مارس، فإن فترة 7 أسابيع من التحضيرات غير كافية، والأسبوع الثامن سيخصص لتحضير أول مباراة”.

وأردف: “سنطبق برنامج عمل مكثف، ونرفع وتيرة العمل بمرور الأسابيع، مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الجوانب بالنسبة للاعبينا (البدنية، الذهنية، والبرنامج الغذائي)”.

وبخصوص مكان تربص الفريق أوضح دوما: “التربص خارج الوطن مرهون بفتح الحدود، وسنتأقلم مع الوضع الحالي بالتربص في الجزائر، إلى أن تتضح الرؤية”.