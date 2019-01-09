دوما: “سعيد بآداء سوياد وأسعى لأكون عادلا مع جميع اللاعبين”

أبدى فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، رضاه عن آداء مدافعه سوياد، خلال مباراة الساورة، مؤكدا سعيه لمنح الفرصة لجميع لاعبيه الشبان.

وصرح دوما، خلال ندوته الصحفية، اليوم الأربعاء: “سوياد كان رائعا في المباراة الماضية أمام شبيبة الساورة، وأتمنى أن يواصل على هذا النحو”.

وأضاف: “أسعى لأكون عادلا مع جميع اللاعبين الشبان من خلال منحهم الفرصة لإظهار إمكانياتهم، نظير المجهودات التي يبذلونها في التدريبات”.

وبخصوص لاعبيه الجدد أوضح مدرب الشبيبة: “بن شعيرة جاهز من الناحية البدنية أكثر من بلغربي وكباري اللذين يحتاجان لمزيد من الوقت للعهودة لمستواهما الحقيقي”.