دوما: “سعيد بالفوز ومبارياتنا ستكون أصعب في قادم الجولات”

أبدى مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، سعادته بالفوز المحقق أمس الثلاثاء، أمام نصر حسين داي، بنتيجة 2-1، مشيدا بعزيمة لاعبيه، في هذه المباراة الصعبة.

وصرح دوما، عقبة هذه المبارة: “سعيدا بهذا الفوز، خاصة بالنظر لصعوبة هذه المباراة أمام فريق سعى لآخر دقيقة لتحقيق نتيجة ايجابية”.

وأضاف: “كنا ننتظر صعوبة هذه المباراة، ونتوقع أن تكون المباريات أصعب في قادم الجولات، أين ستشتد المنافسة أكثر”.

وتابع: “كالعادة قمت ببعض تغييرات في المناصب وفي الخطة بصفة عامة، ارتكبنا بعض الأخطاء، لكن اللاعبين تمكنو من التأقلم”.

وأردف دوما: “أشكر اللاعبين الذين أبدوا عزيمة كبيرة، وآمنو في قدراتهم إلى آخر دقيقة، ما مكننا من العودة في النتيجة، بمساعد أنصارنا”.