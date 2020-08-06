دوما: “سعيد بلقب البطولة لكن تمنيت استئناف المنافسة”

أبدى الفرنسي فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، سعادته بتتويج فريقه بلقب البطولة، موضحا في ذات الوقت أنه كان يتمنى مواصلة المنافسة.

وصرح دوما، في حوار للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “أنا سعيد لتتويجنا بلقب البطولة، سعيد من أجل الأنصار، اللاعبين، وشركة مدار، وكل من ساهمو في هذا الإنجاز”.

وأضاف مدرب الشباب: “كرياض كرة قدم، وكمنافس، عدم استئناف البطولة أزعجني نوعا ما، لكن هذه هي القوانين وعلينا تقبلها، لكننا سنحظى بفرضى أخرى”.

وبخصوص الميركاتو الصيفي أوضح فرانك دوما: “الاستقدامات صعبة في هذه المرحلة بالنظر لوضعية اللاعبين مع أنديتهم، نحن نملك تشكيلة جيدة لا يجب تغييرها، عليا فقط التركيز على النوعية، وليس الكمية”.