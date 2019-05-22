دوما: “سعيد جدا بهذا الفوز المستحق”

أكد مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، سعادته بالفوز المحقق أمس الثلاثاء، أمام نصر حسين داي، لحساب الجولة الـ29 من البطولة.

وصرح دوما، لتلفزيون “النهار”: “قلت للاعبينا أن البطولة ستتوقف بالنسبة لنا هذه السهرة، لذا طلبت منهم تقديم شيء جيد، وأن ما سيأتي بعدها سيكون فائدة لنا”.

وأضاف: “أظن أن هذا الفوز كان حقا مستحق بالنسبة لنا، أنا سعيد جدا، لأن اللاعبين قاموا بعملهم على أحسن وجه”.

وبعد هذا الفوز الهام، وتعثر المتصدر اتحاد العاصمة، أشعلت شبيبة القبائل، الصراع على اللقب من جديد، والذي سيتحدد في الجولة المقبلة والأخيرة.