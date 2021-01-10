دوما :”علينا أن نكون واقعيين وهذا هو هدفنا الأول”

طالب فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، من الجميع التعامل بشكل منطقي، بخصوص حظوظ الفريق في رابطة الأبطال الإفريقية.

وتحدث التقني الفرنسي للقناة الرسمية قائلا :”علينا أن نكون واقعيين، نحن نتواجد أمام ناديين من أبطال القارة الإفريقية”.

وواصل :”الأولوية بالنسبة لنا هي المُحافظة على لقب البطولة، وتقديم أفضل المُستويات في رابطة الأبطال، المهة صعبة”.

وأردف :”لن نكون خصما سهلا لأيٍ كان، ولكن فارق الخبرة يبقى كبيرا بيننا وبين بقية مُنافسينا في المجموعة”.

ووضعت قُرعة دور المجموعات أبطال الجزائر، أمام كل من تيبي مازيمبي الكونغولي، صانداونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني.

يُذكر بأن السياربي، سيعود ظهر غد الإثنين لأجواء المُنافسة المحلية، عند مُلاقاة بارادو في الرابطة المحترفة الأولى.