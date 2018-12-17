دوما: “علينا احترام أمل غريس والتعامل معه بكل جدية”

أكد مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، أن مواجهة الكأس، التي تنتظر فريقه أمام أمل غريس، ستكون صعبة، وعليهم التعامل معها بكل جدية.

وصرح دوما في هذا الخصوص: “لدينا بعض المعلومات عن أمل غريس، ندرك أنه فريق لا يخاف المواجهة، ويملك وسط ميدان جيد، لذا علينا احترامه”

وأضاف: “حلاوة منافسة الكأس، تكمن في مواجهة فرق من مختلف المناطق والمستويات، وعلينا تقديم أفضل ما لدينا لتفادي المفاجئات”.

وتابع: “ندرك جيدا أن أمل غريس، يسكون محفزا بمواجهة فريق بحجم شبيبة القبائل، وسيقدم كل مالديه أمامنا، لذا علينا أن نكون حاضرين بدنيا وفنيا، لتجاوز هذا الدور”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي أمل غريس، غدا الثلاثاء، لحساب الدور الـ32 من منافسة كأس الجمهورية، بملعب الشهيد “العوسج بوجلال” بغريس.