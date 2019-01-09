دوما: “علينا التعامل بذكاء مع الموب في هذا الداربي”

إعتبر الفرنسي فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، أن مباراة الداربي التي تنتظر فريقه أمام مولودية بجاية، تلعب من أجل الفوز وليس الآداء.

وصرح دوما، خلال ندوته الصحفية التي عقدها اليوم الأربعاء، بمقر الفريق: “علينا أن نكون أذكياء في طريقة تعاملنا مع مولودية بجاية في هذا الداربي”.

وأضاف: “هذا الداربي له طابع خاص، بالنظر للعلاقة التي تربط الفريقين، حيث لم ألمس حديث وندية كبيرة، قبل أيام من موعد المباراة، والفوز بها أهم من الآداء”.

وتابع: “علينا احترام المنافس، الذي لعب بشكل منظم في مباراة الذهاب، خاصة بعد التدعيمات التي قامو بها في هذا الميركاتو”.

وأردف دوما: “هدفنا مواصلة تقديم آداء جيدة وتأكيد الفوز المحقق أمام الساورة، وسنعمل على وضع جميع الإمكانيات للفوز بنقاط هذا الداربي”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي مولودية بجاية، الجمعة المقبل، بملعب (01 نوفمبر) بتيزي وزو، لحساب الجولة الـ17 من المحترف الأول.