دوما: “غياب بن خليفة أثر كثيرا على مردودنا”

أرجع مدرب شبيبة القبائل، فرانك دوما، تعثر فريقه أمام مولودية الجزائر، للعديد من الأسباب، أبرزها غياب لاعبه كريم بن خليفة.

وصرح فرانك دوما، عقب التعادل 1-1 أمام مولودية الجزائر: “غياب كريم بن خليفة، أثر كثيرا على مردودنا، في هذا اللقاء”.

وأضاف: “بن خليفة هو اللاعب الوحيد الذي بإمكانه تنشيط اللعب، وقيادة الفيق نحوى الأمام، وللأسف لا نملك لاعب آخر مثله”.

وتابع: “في مثل هذه المباريات، الصراعات الفردية هي من تصنع الفارق، ولاعبينا ارتكبو العديد من الأخطاء، رغم المجهود الذي بذلوه”.

وأردف دوما: “نملك لاعبين شبان، اللذين تنقصهم بعض الخبرة في مباريات من هذا المستوى، لكن العودة في النتيجة أراحتنا”.