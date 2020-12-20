دوما :”في الداربيات الفوز هو الأهم لا الآداء”

أبدى فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه أشباله بهدفين دون رد أمام نصر حسين داي، خلال القمة الجولة الرابطة من الرابطة المحترفة الأولى.

وتحدث التقني الفرنسي للتلفزيون الجزائري قائلا :”الداربيات لا تُعلب بل يجب الفوز بها وفقط، دون البحث عن الآداء”.

وواصل :”اللاعبون كانو في المستوى المطلوب، رغم صعوبة المُهمة أمام خصم في المُستوى، وعلينا المواصلة على نفس المنوال”.

وأكد الرجل الأول في الطاقم الفني للسياربي، بأن البرمجة المكثفة، تجعل الغاية الأولى للفريق هي الإنتصارات لا غير.

وسيكون أبطال الجزائر، على موعد مع مُلاقاة غور ماهيا الكيني، يوم الأربعاء في رابطة الأبطال الإفريقية.

ويسعى أبناء لعقيبة لتحقيق نتيجة مُطمئنة، قبل لقاء العودة، على أمل التأهل لدور المجموعات.