دوما: “قدمنا مباراة معيارية بالنسبة لنا أمام شبيبة القبائل”

ثمّن مدرب وفاق سطيف، فرانك دوما، الفوز الذي حققه فريقه، أمس الجمعة، على حساب شبيبة القبائل، معتبرا هذه المباراة معيارية بالنسبة لفريقه.

وصرح دوما، خلال ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “أنا سعيد من أجل اللاعبين، الفريق، وجمهور وفاق سطيف، بهذا الفوز”.

كما أضاف: “ما بين الشوطين، طالبت من لاعبينا مواصلة اللعب دون التفكير في النتيجة، ما يهمني هو رؤسة مردود لاعبينا”.

وتابع فرانك دوما: “فرضنا رييتمنا في اللقاء، ورمينا بكل ثقلنا في هذه المواجهة وفي الأخير نلنا ما نستحقه في النهاية”.