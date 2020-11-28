دوما :”كأس السوبر رفعت معنوياتنا والمهمة صعبة أمام النصر”

كشف مُدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما، بأن تشكيلته جاهزة لدخول رابطة الأبطال الإفريقية، ومُلاقاة النصر الليبي، غدا الأحد.

وصرّح التقني الفرنسي قائلا للصفحة الرسمية للفريق :”المعنويات إرتفعت بعد فوزنا بكأس السوبر أمام إتحاد العاصمة”.

وواصل :”عندما تكون الحالة النفسية للاعبين جيدة، فإنهم يتمكنون آليا، من استرجاع لياقتهم بشكل أسرع بين المُباريات”.

وأردف :”المُباراة لن تكون سهلة بكل تأكيد، خاصة وأننا لا نمتلك معلومات دقيقة حول المُنافس، ونريد تحقيق أفضل نتيجة”.

وختم :”لدينا طموحات كبيرة في جميع المُنافسات التي ندخلها، وسنحاول الذهاب لأبعد مدى ممكن”.