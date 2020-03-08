دوما: “كان بإمكاننا إنهاء المباراة في شوطها الأول”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما، عدم رضاه بنتيجة التعادل 2-2، التي عاد بها فريقه أمس الجمعة من الشلف، معتبرا أنهم ضيعو نقطتين في هذه المباراة.

وصرح فرانك دوما، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “أقول أننا ضيعنا نقطتين واضحتين في هذه المباراة”.

وأضاف مدرب شباب بلوزداد: “خلقنا عدد كبير من الفرص، وكان بإمكاننا إنهاء المباراة في شوطها الأول، عكس منافسنا الذي خلق فرصتين سجل من خلالها هدفيه”.

يذكر أن شباب بلوزداد كان متفوقا في هذه المباراة بـ2-1، قبل أن يتمكن أولمبي الشلف من معادلة النتيجة، لتنهي المواجهة بـ2-2.