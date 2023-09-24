دوما: “لاعبونا قدموا أفضل ما لديهم وسعيد بأول فوز لي مع الوفاق”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى مدرب وفاق سطيف، فرانك دوما، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه، امام مولودية البيض بهدفين لهدف، والعزيمة التي ظهر بها لاعبوه.
وصرح دوما، للصفحة الرسمية للوفاق: “قدمنا أداءً متباينا خلال دقائق هذه المباراة، أمام فريق يطبق كرة جميلة”.
كما أضاف: “الأمر الذي أسعدني، هي الرغبة الكبيرة التي أبداها لاعبي فريقنا، حيث قدموا أفضل ما لديهم”.
وتابع فرانك دوما: “لم يسبق لي تلقي هزيمة في أول مباراة لي في الجزائر، وأنا سعيد بتحقيق ذلك مجددا، وكنت اتمنى تواجد جماهيرنا لمقاسمتنا هذه الفرحة”.
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