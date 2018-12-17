دوما: “لن نتعجل في الميركاتو وسنختار الأنسب وفقا لمعاييرنا”

الرياضة
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دوما: “لن نتعجل في الميركاتو وسنختار الأنسب وفقا لمعاييرنا”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد الفرنسي فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، أن فترة الميركاتو بدأت لتوها، وأنه لن يتعجل في اختيار اللاعبين الذين سيدعمون تشكيلته.

وصرح فرانك دوما، في ندوته الصحفية: “الميركاتو افتتح رسميا منذ يومين فقط، ولدينا كل الوقت لاختيار اللاعبين الأنسب، والذين يملكون المعايير التي نبحث عنها”.

وأضاف: “أريد تدعيم كل المراكز، مثلا إذا وجدنا لاعب شاب ينشط في نفس منصب شتي، ويكون استثنائي لن نتردد في التعاقد معه تحسبا للمستقبل”.

وتابع: “هناك بعض اللاعبين الشبان الذين تم اقتراحهم على الفريق، وهم يجرون حاليا التجارب رفقة التشكيلة قبل الفصل في أمرهم”.

وبخصوص لاعبه الجديد، أمين كباري، قال دوما: “كباري خاض حصتين تدريبيتين رفقة الفريق، ولازال الوقت مبكرا للحكم عليه”.


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