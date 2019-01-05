دوما: “مثل هذه المباريات الصعبة تزيدنا خبرة وقوة”

أكد الفرنسي فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، أن فريقه حقق فوزا صعبا أمام شبيبة الساورة، إلا أن ذلك سيعود بالفائدة على الفريق.

وصرح فرانك دوما، عقب هذه المباراة، لتلفزيون “النهار”: “بمثل هذه المباريات والصعوبات، سيكسب فريقنا خبرة أكبر”.

وأضاف مدرب الكناري: “الأهم هو ليس تقديم آداء جيد وفقط، لكن في الإستمرار على ذلك، والآن تنقصنا بعض الحيلة للتمكن من قتل المباريات في الوقت المناسب”.

يذكر أن شبيبة القبائل، فاز بـ1-0، على شبيبة الساورة، لينفرد بذلك بوصافة ترتيب البطولة برصيد 29 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر إتحاد العاصمة.