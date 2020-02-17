دوما: “نحترم الجميع لكننا لا نخشى أحد”

أبدى الفرنسي فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، تحمسه لمباراة الداربي التي ستجمع فريقه بنصر حسين داي، مبديا احترامه لهذا الفريق، وفي نفس الوقت عدم تخوفهم من أي منافس.

وصرح فرانك دوما، خلال ندوته الصحفية: “هذه أول مباراة داربي عاصمي، سأخوضها منذ قدومي إلى الجزائر، وأنا متحمس لها”.

وأضاف: “أحب هذا النوع من المباريات التي لها طابع خاص، وبدورهم لاعبينا متحمسون لهذه المباراة، ولملاقات أنصارهم”.

وتابع فرانك دوما: “صحيح نحن في صدارة ترتيب البطولة، لكننا نحترم الجميع، وفي نفس الوقت لا نخاف أي منافس”.