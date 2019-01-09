دوما: “نسعى لتكون استقداماتنا مدروسة ونستهدف بها المدى البعيد”

أكد فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، أن سياسة الفريق في الإستقدامات تتركز على العديد من النقاط، أبرزها الحفاظ على وحدة المجموعة، والتفكير في المستقبل.

وصرح دوما، خلا ندوته الصحفية: “في استقداماتنا نراعي المجموعة التي كوناها لحد الآن، ولا نريد افساد كل العمل الذي قمنا به من خلال استقدام لاعب لا يناسب الفريق”.

وبخصوص الإجازتين اللتان لازال يحوزهما الفريق أوضح دوما: “من المكن أن نستقدم لاعبين آخرين في الميركاتو الجاري، للإستعانة بهم الموسم المقبل، وليس بالظرورة لحاجتنا لهم هذا الموسم”.

وتابع: “هدفنا هو بناء فريق، ولهذا الغرض يجب أن تكون لدينا نظرة مستقبلية، على المدى البعيد، وهذا ما نعمل عليه حاليا”.