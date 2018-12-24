دوما: “نسعى للمحافظة على ما أنجزناه لحد الآن ومواصلة التقدم”

كشف الفرنسي فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، الأسباب التي دفعته لتعزيز تشكيلته في الميركاتو الشتوي الجاري، بالثلاثي كباري، بلغربي، وبن شعيرة.

وصرح فراك دوما، للموقع الرسمي للفريق: “تعاقدنا مع لاعبين بسن 26 و29 سنة، لأننا بحاجة للاعبين من هذا السن، ولخبرتهم في الفريق”.

وأضاف: “التعاقد مع لاعبين من هذا السن، لايعني أننا غيرنا من سياستنا في الإعتماد على الشباب، فهم يمثلون 10% فقط من الفريق، والبقية كلهم لاعبون شبان”.

وتابع: “اللاعبون الشباب بحاجة لأن يكونو محاطين بلآخرين من ذوي الخبرة، لمساعدتم على المضي قدما، وهذا ما طالب به لاعبونا”.

وأوضح دوما: “نحن بحاجة لتسجيل الأهداف، نخلق العديد من الفرص لكننا لا نسجل أهداف، هذه التدعيمات ستعود بالإيجاب علينا، كما ستخلق المزيد من المنافسة بين لاعبينا”.

وأردف دوما: “نسعى للحفاظ على ما حققناها طيلة الأشهر الماضية، ومواصلة العمل لنكون أكثر فعالية وتحقيق نتائج أكبر، نحاول أن نكون واقعيين، مع احترم مشروعنا في نفس الوقت”.