دوما : “هدفنا الحفاظ على لقب البطولة والذهاب بعيدا في دوري الأبطال”

أكد المدرب الفرنسي لفريق شباب بلوزداد فرانك دوما، أن هدف الفريق هذا الموسم هو الذهاب بعيدا في رابطة أبطال إفريقيا.

وتحدث مدرب شباب بلوزداد صبيحة اليوم الجمعة عن التحديات التي تنتظر فريقه في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة قائلا:

“إشتقنا للميادين بعد 6 أشهر من التوقف، علينا أخذ بعين الإعتبار الفترة الطويلة لتوقف البطولة في تحضيراتنا المقبلة مع اللاعبين”.

وأضاف: “الإجراءات الصحية المفروضة ستغير طبيعة عملنا، سنبدأ أولا بالفحوصات الطبية، وسنعمل كل ما بوسعنا لاستعادة فورمة اللاعبين”.

“الميركاتو انتهى بالنسبة لنا هذا الموسم، نملك فريقا جيدا، قمنا ببعض التدعيمات دون تغيير الكثير في التشكيلة”.

وتابع دوما: “رابطة الأبطال سنستثمر فيها إلى أقصى حد، دون نسيان البطولة التي تعتبر أولوية بالنسبة لنا”.

“بطولة الموسم المقبل ستكون أصعب بالنسبة لنا، أين علينا رفع مستوانا أكثر كوننا البطل”.