دوما :”هذا ما اتفقت عليه مع رئيس شباب بلوزداد”

كشف فرانك دوما، مدرب شباب بلوزداد، على تفاصيل إتفاقه الأخير مع رئيسه شرف الدين عمارة قبل بداية الموسم الكروي الجاري.

وتحدث التقني الفرنسي، للقناة الرسمية للفريق :”لقد إتفقت مع الرئيس منذ البداية، على تشكيلة مجموعة مُتجانسة لتشريف الألوان”.

وواصل :”هذا الإتفاق سمح لي، بتواجد تعداد ثري تحت تصرفي، وسأعمل على إستغلال جميع العناصر المُتاحة”.

وأردف :”التغييرات التي قمت بها أمام النصر الليبي، كانت في هذا السياق، لا يُمكنني التركيز على 11 لاعبا دون غيرهم”.

وختم :”لو نعتمد على مجموعة مُحددة فقط، فإن البقية سيُصبحون خارج الخدمة، وهذا لا نريده، لأننا نلعب على عدة جبهات“.