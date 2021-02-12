دوما :”هذا ما يزعجني قبل مواجهة مازيمبي”

كشف فرانك دوما، مُدرب شباب بلوزداد، بأن شبح الإصابات، هو أكثر ما يُقلقه قبل مواجهة تي بي مازيمبي، ظهيرة يوم غد السبت.

وتحدث التقني الفرنسي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة قائلا :”نتأسف لغياب العديد من الأساسيين بسبب الإصابة”.

وواصل :”نحن مُجبرون على التأقلم مع جميع الظروف، ومنذ بداية الموسم أنا أعتمد على مجموعة ثرية، لتغطية كل نقص”.

وأضاف :”تأجيل لقائنا الأخير في البطولة الوطنية، خدمنا كثيرا، وسمح لنا بالعمل بشكل جيد، وإسترجاع أنفاسنا”.

وأكد الرجل الأول في الطاقم الفني للسياربي، بأن أولوية أشباله واضحة ألا وهي تحقيق نتيجة إيجابية في لوبومباشي.

وأشار في نهاية المطاف، لعدم دخول تشكيلته في ثوب الضحية، رغم إعترافه بأن المنافس سيكون مُرشحا فوق العادة للفوز.

وسيُلاقي أبطال الجزائر، عملاق الكونغو، في غياب أربعة عناصر أساسية، في ضربة مُوجعة لأبناء لعقيبة.