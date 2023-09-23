دوما: “هناك العديد من الأمور التي يجب تغييرها”

كشف المدرب الجديد لوفاق سطيف، فرانك دوما، رغبته في إحداث العديد من التغييرات على طريقة لعب الفريق، وفق نطرته الشخصية.

وصرح دوما، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “عملنا جيدا، وبجهد كبير خلال الأربعة أيام الماضية”.

كما أضاف: “بالنظر لرؤيتي الشخصية، هناك العديد من الأمور التي يجب تغييرها وهذا سيتطلب بعض الوقت”.

وتابع فرانك دوما: “اللاعبون تقبلوا طريقة عملي، ويبذلون مجهودات كبيرة، وأبدوا رغبتهم في التطور أكثر وهذا أمر جيد”.

وجاءت هذه التصريحات من فرانك دوما، قبل أول مباراة له مع وفاق سطيف، المقررة اليوم السبت، في مواجهة الضيف مولودية البيض.