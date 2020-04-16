دوما: “هناك عدة احتمالات بخصوص عدم إنهاء الموسم”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما، رأيه بخصوص امكانية عدم إنهاء الموسم الجاري، رغم تطمينات الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وصرح دوما، في هذا الخصوص: “هناك عدة احتمالات في هذا الشأن، أظن أن بعض الدول أعلنت نهاية الحجر مثل النمسا، وألمانيا”.

وأضاف: “في كرة اليد الفرنسية مثلا، تقرر انهاء الموسم مع الاعتماد على جدول الترتيب الأخير الذي كان قبل توقف المنافسة، وهذا للسماح للأندية بالاستعداد للموسم المقبل”.

وتابع فرانك دوما: “بعيدا عن قرار الهيئات العليا، يجب أن يكون هناك اتفاق بين رؤساء الأندية، وفي الأخير لا يجب علينا التذمر كثيرا، فالأمر يتعلق بصحة الأشخاص”.