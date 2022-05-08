دوما ورحو يقودان مازيمبي للإطاحة بنهضة بركان في نصف نهائي الكاف

تمكّن المدرب السابق لفريق شباب بلوزداد فرانك دوما و مساعده سليمان رحو من قيادة فريق تي بي مازيمبي. للفوز على نهضة بركان بهدف مقابل صفر.

وجرت المباراة ضمن ذهاب النصف النهائي من منافسة كأس الكونفيديرالية الإفريقية لكرة القدم بملعب مازيمبي.

كما سجّل الهدف الوحيد في المباراة اللاعب جون باكاتا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويخوض رحو المدرب الجزائري الشاب. تجربة ممتازة في عالم التدريب على المستوى الافريقي التي قد تعود عليه بالفائدة خلال السنوات المقبلة.

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