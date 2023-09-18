دوما يباشر مهامه مع وفاق سطيف

باشر المدرب الفرنسي، فرانك دوما، اليوم الإثنين، مهامه رسميا على رأس العارضة الفنية لفريقه الجديد وفاق سطيف.

وكشفت إدارة فريق وفاق سطيف، عبر صفحتها الرسمية، عن اشراف المدرب دوما، على أول حصة تدريبية له مع الفريق.

ويعمل دوما، رفقة مساعده سليمان، رحو، على تحضير الفريق، لمباراتهم المقبلة من البطولة المحترفة، والتي ستجمعهم بالضيف مولودية البيض.

يذكر أن وفاق سطيف، تعثر في بداية الموسم الجاري، بانهزامه امام اتحاد خنشلة، ضمن الجولة الاولى من البطولة المحترفة.