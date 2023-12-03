دوما يتحسر على تضييع الفوز في بشار

تحسّر المسؤول الأول عن العارضة الفنية، لوفاق سطيف، فرانك دوما، على تضييع فريقه فوزا في المتناول، أمس السبت، خلال نزوله ضيفا على شبيبة الساورة.

وانتهت قمة الوفاق والشبيبة، التي احتضنها ملعب “20 أوت 55” ببشار، برسم الجولة الـ 8 من البطولة المحترفة، على وقع التعادل السلبي.

وقال دوما في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للوفاق: “سعيد لأننا تمكنا من مقاومة هجمات الساورة.. لكن يؤسفني أنه في الشوط الأول كانت لدينا فرص للاستفادة منها وأخذ الأسبقية”.

وأضاف: “كانت لدينا فرصا كثيرة وهذا ما نفتقده كي نكون أكثر فعالية في الهجوم. لكن الحالة الذهنية كانت جيدة جدا، والآن يجب أن نسترجع ونحضر للمباريات القادمة”.

كما عرج التقني الفرنسي، للحديث عن قضية إشراكه للشبان في لقاءات الفريق. وقال: “بالنسبة للشبان فهذا مشروع رئيس النادي.. سيكون لدينا خيارات في الميركاتو، لذلك يجب منح الفرصة للجميع والشبان يستحقون اللعب.”