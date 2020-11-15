دوما يدعم مقترح نظام بطولة بفوجين

اعتبر مدرب شباب بلوزداد، فرانك دوما أن نظام منافسة البطولة بفوجين، هو الأنسب لتطبيقه في الموسم الكروري الجديد.

وقال دوما، في تصريح للصفحة الرسمي للفريق: “أعتقد أن صيغة مجموعتين من عشرة فرق ستكون نظامًا جيدًا للبطولة هذا الموسم”.

وأضاف: “سيكون هناك عدد أقل من المباريات وحتى في حالة وجود عدوى سيكون من السهل التحكم في المجموعة، ولن يكون تأثير على البطولة بشكل عام”.

وأردف مدرب الشباب: “علينا أخذ بعين الإعتبار الجانب الإقتصادي أيضا، حيث ستكون هناك سفريات أقل، ما يعني مصاريف أقل بالنسبة للنوادي”.