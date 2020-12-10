دوما يستدعي 18 لاعبا تحسبا لموقعة تيزي وزو

وجّه الفرنسي فرانك دوما مدرب شباب بلوزداد، الدعوة لـ18 لاعبا، تحسبا لخرجتهم المقبلة أمام شبيبة القبائل، بملعب هذا الأخير.

وكشف الحساب الرسمي لشباب بلوزداد، القائمة الموسعة التي تضم 18 لاعبا، والتي سيعتمد عليها المدرب دوما، سعيا منه للإطاحة بالكناري.

وضمت هذه القائمة الموسعة أسماء كل من: موساوي، عبد القادر، بلخيثر، بولخوة، بوشار، بن مني، مرزيق، حايس، عيبود، ثابتي، سعيود، دراوي، بلحول، كوكبو، نغوبو، بشو، سويبع، وكداد.

يذكر أن المباراة التي ستجمع شباب بلوزداد، بشبيبة القبائل، هذا الجمعة بملعب “1 نوفمبر”، تدخل ضمن الجولة الثالثة من المحترف الأول.