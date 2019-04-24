دوما يستغل توقف البطولة لبرمجة مواجهتين وديتين

قرّر الطاقم الفني لشبيبة القبائل، بقيادة المدرب فرانك دوما، خوض مواجهتين وديتين، تحضيرا للمباراة المهمة التي تنتظرهم أمام شباب قسنطينة.

وكشف الحساب الرسمي لشبيبة القبائل، أن الطاقم الفني للكناري، قرر برمجة مواجهة ودية تحضيرية، يوم 28 أفريل الجاري أمام الفريق الرديف.

ومن المقرر خوض مباراة تحضيرية ثانية، خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، أمام أحد أندية المحترف الأول، لم يكشف بعد عن اسم الفريق.

ويسعى فرانك دوما، للحفاظ على ريتم المنافسة والجاهزية البدنية لأشباله، بالنظر لتوقف البطولة، وابتعاد فريقه عن المنافسة الرسمية إلى غاية الـ11 ماي المقبل.