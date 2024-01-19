دوما يستقيل من العارضة الفنية لوفاق سطيف

قدم مدرب وفاق سطيف فرانك دوما استقالته من العارضة الفنية للفريق بعد توالي التعثرات في الآونة الآخرة.

و كانت الخسارة القاسية أمام نادي بارادو اليوم الجمعة، بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس للعلاقة بين دوما و إدارة النسر الأسود.

وقال فرانك دوما في تصريح لـ “النهار” عقب نهاية المباراة “وضعت استقالتي في انتظار القبول من قبل الإدارة، تعرضت لعدد من الانتقادات رغم ان الخسارة أمام بارادو لا تؤثر على وضعية في السقوط إلى القسم الثاني مثلا”.

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