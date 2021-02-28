دوما يضع النقاط على الحروف قبل مواجهة صانداونز ويُصفي حساباته

وضع فرانك دوما، مُدرب شباب بلوزداد، النقاط على الحروف، بخصوص عدة مسائل، قبل مواجهة أشباله لماميلودي صانداونز، في رابطة الأبطال الإفريقية.

وأوضح التقني الفرنسي، بأن تشكيلته، ستدخل مُستهدفة الإنتصار، رغم أن كل شيء ضدها، من ملعب وظروف مُناخية.

وقال :”سنلعب من أجل الفوز، مثل أي مُباراة أخرى، لسنا خائفين من المُنافس، ولكننا نحترمه لأن مُستواه كبير”.

وواصل :”لقد كنت أفضل أن نلعب في الأمسية، ولكن ليس بيدنا حيلة، الكاف هي من حددت توقيت اللقاء”.

وأردف :”صحيح أننا لن نشط في الجزائر، والظروف المُناخية صعبة جدا هنا، ولكننا عازمون على رفع التحدي”.

وصفى الرجل الأول في الطاقم الفني للسياربي، في نهاية المطاف، حساباته مع بعض الأطراف، بخصوص المجموعة التي يعتمد عليها.

وقال :”لا يوجد مع يفرض أي لاعب علي، القرار الأول والأخير يعود لي”.