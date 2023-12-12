دوما يقرر تحويل 3 لاعبين للتدرب مع الرديف

قررت إدارة وفاق سطيف، بطلب من المدرب فرانك دوما، تحويل 3 لاعبين من الفريق الأول، للتدرب مع تشكيلة الرديف، بسبب المستويات الضعيفة التي أبانوا عنها في اللقاءات الأخيرة.

وكشف خليل هدنة، المتحدث باسم وفاق سطيف “بلاك إيغلز” اليوم الثلاثاء. عن تحويل كل من محمد نسيم و حسكر عبد الحق و زعيتري زكرياء، للتدرب مع فريق الرديف

كما أبرز ذات المتحدث، بأن قرار تحويل الثلاثي إلى الرديف، جاء بطلب من الطاقم الفني، للفريق وطبقا للنظام الداخلي للوفاق.

موضحا بأن القرار تم اتخاذه من طرف الطاقم الفني بقيادة فرانك دوما، بسبب المستوى الضعيف الذي أظهروه في آخر لقاءات.

وفي المقابل، قال خليل هدنة، إن هذا الإجراء يبقى تحفظيا، إلى غاية اتخاذ التدابير اللازمة والمعمول بها في وفاق سطيف.

موجها، شكره إلى كل مناصري “النسر الأسود” الأوفياء، على دعمهم الكبير واللامشروط، الذي قدموه في لقاء الفريق الأخير، أمام اتحاد بسكرة.