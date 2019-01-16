دومبيا يشعل المنافسة مع بن سبعيني

أمضى المدافع الأيسر سليمان دومبيا، عقده الجديد مع نادي رين الفرنسي، ليشعل بذلك المنافسة مع الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، على منصب الظهير الأيسر.

وأعلن نادي رين، تعاقده رسميا مع الإيفواري سليمان دومبيا، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، لمدة 3 سنوات، قادما من نادي غراس شوبر السويسري.

وسينافس دومبيا (22 عاما)، بن سبعيني، على منصب الظهير الأيسر في تشكيلة رين، خلال المباريات المقبلة من الليغ1 الفرنسية.

وسيكون على الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، مضاعفة مجهوداته للحفاظ على مكانته الأساسية، ضمن صفوف ناديه رين.