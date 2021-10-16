دومنيك يدعم بلماضي على حساب ديلور ومدرب نيس

أبدى الناخب الفرنسي السابق، ريمون دومينيك، دعمه لرأي الناخب الوطني جمال بلماضي، بخصوص قضية ديلور، ملقيا اللوم على هذا الأخير.

وقال دومنيك، في هذا الخصوص، لقناة “ليكيب” الفرنسية: “الجزائر بلد شغوف بكرة القدم، وما قاله بلماضي، يعبر عن رأي جميع الجزائريين”.

وأضاف: “كان بامكان ديلور الإعتذار عن الحضور، كونه يريد ضمان مكانة في ناديه، لكن أين يقزل بأنه سيعود بعد عام، أين بعدما يأهل المنتخب، لقد تسبب في زلزال”.

وأردف الناخب الفرنسي السابق: “عندما كان الوقت مناسبا بالنسبة له التحق بالمنتخب، وكان سعيدا بذلك، والآن للمشاركة في مباريات افريقيا لا يريد اللعب، لا يمكننا فهم ذلك، والمدرب كريستوف غالتي، ليس في وضع يسمح له بالدفاع عن لاعبه”.

وتابع ريمون دومينيك: “لا أفهم كيف سيكون بإمكان ديلور، ضمان مكانة في فريقه، بعدم المشاركة مع المنتخب، إذا كان لاعبا جيدا فسيكون بإمكانه اللعب”.

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