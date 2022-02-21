دوميناك مرشح للإشراف على المديرية الفنية الوطنية

يتواجد الفرنسي، ريمون دوميناك، على رأس قائمة المرشحين، للإشراف على المديرية الفنية الوطنية لكرة القدم.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، اليوم الإثنين، عن تواجد دومينيك، في مفاوضات جد متقدمة مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

كما يأتي هذا، ضمن مساعي الاتحاد الجزائري للعبة، في ايجاد خليفة مناسب، للمدير الفني الوطني السابق عامر شفيق.

يذكر أن الفاف، أعلنت مؤخرا، عن انهاء مهام المدير الفني الوطني عامر شفيق، وتعين توفيق قريشي في هذا المنصب مؤقتا.

يذكر أن ريمون دوميناك، سبق له الاشراف على المنتخب الفرنسي (2004-2010)، والعديد من الأندية الفرنسية آخرها أف سي نانت.