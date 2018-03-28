دومينيك دوفيلبان.. على الفرنسيين والجزائريين العمل أكثر لحل ملف الذاكرة

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دومينيك دوفيلبان.. على الفرنسيين والجزائريين العمل أكثر لحل ملف الذاكرة صورة مركبة
بقلم خ.صديق

وصف الوزير الأول الفرنسي دومينيك دوفيلبان، أن ما قام به الرؤساء الفرنسيين المتعاقبين بخصوص ملف الذاكرة في السنوات الأخيرة بالقوي،

إلا أن شدد في لقاء مع تلفزيون النهار على أنه يتوجب على الفرنسيين والجزائريين العمل أكثر من أجل تخطي هذه العقبة.

وفي رده حول سؤال عن فحوى دعوته إلى مصالحة الجزائر وفرنسا، أبرز أن للمصالحة في الجزائر معنى كبير في إشارته إلى المصالحة الوطنية.

الوزير الأول الفرنسي الذي كان قد أيد الموقف الجزائري بخصوص الأزمة الليبية ومنطقة الساحل، مبديا بعض التحفظ حول التدخلات العسكرية التي لا يرافقها عمل سياسي بخصوص تلك الأزمات.


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