دوناروما: “بن ناصر يملك كل الإمكانيات ليصبح لاعبا كبيرا”

الرياضة
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دوناروما: “بن ناصر يملك كل الإمكانيات ليصبح لاعبا كبيرا”
بقلم كريم.تيغرمت

أثنى حارس نادي آسي ميلان الإيطالي، جيان لويجي دوناروما، عل زميله الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، مؤكدا أنه يملك امكانيات لاعب كبير.

ونقلت وسائل إعلام تصريحات دوناروما، أين قال: “أتذكر عندما قدم بن ناصر، من أرسنال وانضمامه إلى إمبولي، كان قصير القامة لكنه يركض في كل مكان فوق الميدان”.

وأضاف حارس الروسونيري: “بن ناصر، يملك كل الإمكانيات، التي قد تجعله لاعبا كبيرا في صفوف أسي ميلان”.

يذكر أن إسماعيل بن ناصر، تمكن من إقناع جميع متتبعي الدوري الإيطالي بمستواه، منذ انضمامه الى آسي ميلان، الصيف الماضي.


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