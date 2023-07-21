دوناروما يتعرض للسرقة في العاصمة باريس

تعرض النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان، أمس الخميس، لعملية سرقة بمنزله في العاصمة باريس.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، عن اقتحام لصوص منزل دونارووما، أين تم تقييد هذا الأخير رفقة صديقته، وسلبه مقتنيات بقيمة 500 الف أورو.

كما أضافت ذات المصادر، بأن حارس مرى النادي الباريسي، تمكن من الهروب نحو أحد الفنادق الفخمة، أين قام بتبليغ الشرطة بالحادثة.

وتم نقل جيانلويجي دوناروما وصديقته، إلى المستشفى، لتلقي الاسعافات، بعد الاعتداء الذي تعرض له من طرف اللصوص.