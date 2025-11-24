دون استثناء.. انطلاق حملة التلقيح ضد شلل الأطفال لهذه الفئة العمرية

أعلنت وزارة الصحة عن إطلاق ابتداءً من 30 نوفمبر الجاري، الأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال عبر كامل التراب الوطني. بهدف تعزيز الوقاية الصحية ورفع المناعة الجماعية لدى الأطفال.

وتستهدف الحملة تلقيح 4.425.502 طفل تتراوح أعمارهم بين شهرين و59 شهرًا (خمس سنوات إلا يوم). وهي الفئة الاكثر عرضة للإصابة، وذلك على مستوى 274 مؤسسة عمومية للصحة الجوارية.

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن الدورة الأولى تنطلق من 30 نوفمبر إلى 06 ديسمبر 2025. والدورة الثانية من 21 الى 27 ديسمبر 2025. الدورة الثالثة بلقاح VPI المحقون من 25 إلى 31 جانفي 2026.

وأكدت وزارة الصحة أن جميع الأطفال المنتمون إلى الفئة المستهدفة معنيّون بكل الدورات دون استثناء. بما في ذلك الأطفال الذين سبق لهم تلقي اللقاحات الروتينية.

ويأتي تنظيم هذه الحملة عقب تسجيل حالات متفرقة لفيروس شلل الأطفال المتحوّر المرتبط بالنوع الثاني (VDPV2) في بعض الولايات. قائلة “هذا لا يمس بالشهادة التي تحصلت عليها الجزائر بلدًا خاليًا من فيروس شلل الأطفال البري منذ سنة “2016.

كما تقرّر اعتماد اللقاح الفموي 2 نظرًا لفعاليته وأمانه في مواجهة السلالات المتحوّرة، وذلك إلى جانب لقاح VPI.

وجددت وزارة الصحة تأكيدها أن اللقاح آمن وفعّال، وأن كل جرعة مهمة لحماية صحة الأطفال. كسر سلسلة انتشار الفيروس وتعزيز الأمن الصحي الوطني.

ودعت الصحة، جميع الأولياء إلى المشاركة الواسعة في هذه الحملة الوطنية. من خلال التوجّه إلى أقرب مؤسسة صحية أو إلى فرق التلقيح المتنقلة خلال أيام الحملة. حفاظًا على صحة أطفالهم.

