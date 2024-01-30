دون صك أو حساب بريدي.. هذا المبلغ الأدنى والأقصى الذي يمكن تحويله

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، أن خدمة “حوالتك” لبريد الجزائر تمكن من إرسال أو استقبال الأموال من أي شخص. وهذا دون الحاجة إلى صك بريدي ولا حتى يكون عندك حساب بريدي.

وأوضح بريد الجزائر، أن على الراغب في تحويل الأموال، التوجه إلى مكتب البريد وتقديم وثيقة إثبات الهوية والمبلغ المالي المراد تحويله. ويقوم بملأ استمارة العمليات المالية البريدية مع كتابة رقم هاتفه وهاتف المستفيد من الحوالة.

ويتم تقديم من قبل بريد الجزائر للزبون وصل دفع الحوالة. وبعدها تصله رسالة نصية إلى هاتفه و إلى هاتف المستفيد تتضمن رمز الحوالة ورقمها السري.

كما أشارت المؤسسة، إلى أن المبلغ الأقصى الذي يمكن تحويله هو 200000 دينار، أما المبلغ الأدنى هو 1000 دينار.