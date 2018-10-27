دويبي يدعو إلى ضرورة الإرتقاء بالخطاب السياسي

دعا الأمين العام لحركة النهضة، محمد دويبي، اليوم السبت من سيدي بلعباس، إلى ضرورة الإرتقاء بالخطاب السياسي والبرامج السياسية.

وأكد على دعوته للإرتقاء السياسي في الخطاب والبرامج، حتى تكون في مستوى تطلعات وطموح الجزائر كدولة أولشعب.

وقال “أن نساهم في بناء الجزائروالمحافظة على مكتسباتها مع كل المخلصين في هذا البلد”.

كما شدد على ضرورة ترسيخ النضال السياسي الوطني الهادف إلى تحيين البرامج السياسية في شتى المجالات.

لتكريس دولة القانون والعمل ضمن أحكام القانون والدستور.

وجاءت هذه التصريحات من خلال إشراف دويبي على مؤتمرولائي للحركة بحضور إطارات من المكتب الوطني، تحضيرا للمؤتمر الوطني السادس لحركة.