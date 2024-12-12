ديارا: “جاهزون لمواجهة شبيبة القبائل وهدفنا تحقيق الفوز”

أكد لاعب وفاق سطيف، موريبا ديارا، جاهزيته وبقية زملائهم للمباراة المقبلة التي ستجمعهم بشبيبة القبائل، مؤكدا عزمهم على تحقيق الفوز فيها.

وصرح دايرا، في الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة: “حضرنا كما ينبغي لمباراتنا المقبلة أمام شبيبة القبائل، والتي ستكون صعبة”.

كما أضاف: “نسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة للحفاظ على مركزنا ضمن أندية مقدمة ترتيب البطولة”.

وتابع موريبا ديارا: “نحن جاهزون بدنيا، ومعنويا، لمواجهة شبيبة القبائل، ورغم غياب أنصارنا في هذا اللقاء، محم مصرون على اسعادهم”.

يذكر أن القمة التي ستجمع وفاق سطيف، بالضيف شبيبة القبائل، والمقررة غدا الجمعة، تدخل ضمن الجولة الـ13 من البطولة المحترفة.