ديالو:”أنتم تنتظرون محرز وماني ونحن نعتمد على 23 لاعبا”

تحدث حارس المنتخب السينغالي “عبد الله ديالو” عن عودة “ساديو ماني” المقررة غدا الخميس ضد الخضر.

وقال “ديالو” في المنطقة المختلطة أمسية اليوم الأربعاء.

“شاهدنا مباراة المنتخب الجزائري ضد كينيا خاصة الشوط الأول وكما قلت سابقا هم من أكبر المنتخبات في القارة ونحترمهم كثيرا”.

“أنتم تنتظرون كثيرا من ساديو ماني ورياض محرز ولكننا ننتظر الكثير من جميع اللاعبين الذين يكونون المنتخب السينغالي”.

“نملك 23 لاعبا جاهزين للعب وبالنسبة لكم كصحفيين ساديو ماني هو النجم الأول لنا، الأكيد أنه لاعب مذهل وقدم موسما رائعا مع ليفربول وعودته تمنحنا دافعا كبيرا”.