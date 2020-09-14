ديانا كارازون تعلن عن زواجها من الإعلامي معاذ العمري

أعلنت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، عن دخولها القفص الذهبي، مع الإعلامي معاذ العمري.

وأوضحت النانة، عبر حسابها على أنستغرام، إن الزفاف سيقتصر على حفل صغير بحضور أقرب الأقربين فقط.

وأرجعت ديانا كرزون السبب إلى احتمالية استمرار إغلاق صالات الأفراح في الأردن بسبب فيروس كورونا لنهاية العام.

ونشرت الفنانة الأردنية صورة لها مع زوجها وكتبت: “راح أتزوج من غير فرح كبير في حال هذه الظروف واستمرار تواجدنا في الحجر المنزلي، بس أول ما تفتح الصالات بعتقد ممكن أعيد عمل عرس”.

وكانت ديانا كرزون احتفلت في نهاية فيفري الماضي بحفل خطوبتها على الإعلامي معاذ العمري، ضمن الأصول الأردنية التقليدية.

وأضافت الفنانة: “كثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة”.

وتابعت ديانا كرزون: “احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام، كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم لنا بالتوفيق والحياة السعيدة”.