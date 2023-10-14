ديانا كرزون تطرح أغنية الشعب البطل “الله معكم يا أهل فلسطين”

طرحت الفنانة ديانا كرزون اعنيتها الجديدة “الشعب البطل”، الموجهة لفلسطين عقب الهجومات المتكررة للكيان الصهيوني.

وشاركت ديانا متابعيها أمس الجمعة، مقطعاً من الأغنية الجديدة عبر حسابها الخاص على إنستقرام، واكتفت بالتعليق على منشورها بعبارة : “الشعب البطل”.

الأغنية من كلمات سائد العجيمي، ألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى، كما حملت الكلمات التالية :

أنا وقت الجد وعند الرد طوفان ومد فلسطيني

من فوق الأرض وتحت الأرض وأنا الإسمي فلسطيني

لا تتحدى رح نتصدى لكل العدوان

احنا رجال ولا تتعدّا وهي الميدان

بوجه المحتل وما بنهدا واشهد يا زمان

شدو بعضكم يا أهل فلسطين شدو بعضهم

والله معكم يا أهل فلسطين والله معكم

كما تقوم ديانا منذ اليوم الأول بنشر صور ومقاطع عبر ستوري حسابها على انستقرام، تُظهر من خلالها حجم الظلم الذي يُعاني منه الشعب الفلسطيني.