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ديانغ: ” الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا لكن الأمر متوقف على المولودية”

الرياضة
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ديانغ: ” الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا لكن الأمر متوقف على المولودية”
بقلم يونس رزيق

أكد متوسط ميدان مولودية الجزائر أليو ديانغ تلقيه العديد من الإتصالات من أجل الإنتقال إلى فريق الأهلي المصري خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتحدث ديانغ عن عرض الأهلي المصري في حوار مع موقع “في الغول” قائلا:

“أكثر من وكيل تحدثوا معي بخصوص الأهلي..ما يقال عن توقيعي للأهلي غير صحيح ، لأن عقدي مرتبط مع مولودية الجزائر إلى غاية 2020″.

وأضاف: ” لم يتحدث معي أي مسؤول من الأهلي حتى الآن، الأمر لم يتخط أسئلة شفهية من وسطاء حول ترحيبي باللعب في الأهلي”.

وعن مدى ترحيبه بالإنتقال للأهلي قال: “الأهلي من أكبر الأندية في إفريقيا، ولكن الأمر متوقف على مولودية الجزائر”.


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