ديانغ: “نسعى لإنهاء مرحلة الذهاب بفوز على عين مليلة”

اعتبر متوسط ميدان مولودية الجزائر، أليو ديانغ، أن الفوز في مباراة اليوم الأربعاء، أمام جمعية عين مليلة، أكثر من ضروري بالنسبة لفريقه.

وصرح أليو ديانغ، للتطبيق الرسمي للعميد: “اللقاء لن يكون سهلا، علينا تدارك اخفقنا الأخير أمام مولودية بجاية، بالفوز اليوم أمام جمعية عين مليلة”.

وأضاف: “علينا استغلال عدم استقبال المنافس بملعبه، والإستفادة من ذلك، لانهاء مرحلة الذهاب بـ3 نقاط جديدة”.

يذكر أن مولودية الجزائر، سيحل ضيفا على نادي جمعية عين مليلة، في مباراة تدخل ضمن الجولة الـ15 من المحترف الأول.