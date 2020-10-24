ديبارديو يتحدى ماكرون ويقدم تحية الإسلام في مهرجان “الجونة”

وجه الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو التحية إلى الجمهور بتحية الإسلام وقال “السلام عليكم” في مهرجان الجونة بمصر.

واعتبر الكثيرون تصرف ديبارديو كرد للرئيس الفرنسي الذي أصر على ابقاء الصور الكاريكاتورية التي أهانت الرسول صلى الله عليه وسلم.

وتحصل الممثل الفرنسي بطل الفيلم الجزائري “أحمد باي” على جائزة الإنجاز الإبداعي في طبعته الجديدة والذي حضرته عدد كبير من نجوم الفن والسينما من الوطن العربي في “الراد كاربت” على غرار أحمد السقا، الهام شاهين، يسرى، ليلى علوي وغيرهم.

كما أهديت هذه الطبعة لأرواح الفنانين الذين افتقدتهم الساحة العربية هذه الأيام، ومنهم حسن حسني، رجاء الجداوي وآخرهم محمود ياسين.