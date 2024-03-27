ديباي ينفي مساعدة داني ألفيس لدفع كفالة إطلاق سراحه

نفى وكيل أعمال اللاعب الدولي الهولندي ونادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ممفيس ديباي، عن مساعدة موكله اللاعب داني ألفيس لدفع كفالة مليون أورو لإطلاق سراحه من السجن.

وفند وكيل أعمال ديباي، كل الشائعات التي أطلقتها وسائل الإعلام البرازيلية في اليومين الأخيرين، بشأن دفع ديباي للغرامة المفروضة بحق اللاعب المدان بتهمة الإغتصاب، كون أن الثنائي تربطه علاقة صداقة منذ أن لعبا سويا في نادي برشلونة عام 2022.

ونقل موقع “سبورت” الإسباني، تصريحات وكيل أعمال ديباي سيباستيان ليدور، بخصوص القضية، والتي كشف فيها، اليوم الأربعاء:” إنها أخبار مزيفة، وليست صحيحة على الإطلاق”.

يجدر الإشارة، قضى اللاعب البرازيلي داني ألفيس 14 شهرا سجنا بتهمة الإغتصاب، وتم إطلاق سراحه بحر هذا الأسبوع بعد أن دفع غرامة قدرها مليون أورو.